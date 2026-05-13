Fiorentina, futuro Vanoli in standby: nessun summit decisivo

Paratici tra Roma e Firenze per la finale di Coppa Italia. Nessun incontro decisivo su Vanoli: decisione rimandata a fine stagione.

Redazione VN 13 maggio 2026 (modifica il 13 maggio 2026 | 19:05)

Secondo quanto riportato da Lady Radio, il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici è stato impegnato tra Roma e Firenze nei giorni scorsi. Il dirigente sarebbe stato nella Capitale sia lunedì che martedì, per poi fare ritorno oggi a Firenze e programmare un nuovo rientro a Roma in serata, in occasione della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter.

Per quanto riguarda il futuro della panchina viola e la posizione dell’allenatore Paolo Vanoli, non si è ancora arrivati a un incontro decisivo. Il summit per comunicare la scelta definitiva sulla conferma o meno del tecnico è stato infatti rinviato, con ogni probabilità, alla fine del campionato.

Tra le parti i rapporti restano comunque positivi: i contatti tra dirigente e allenatore sarebbero frequenti e caratterizzati da un dialogo costante. Al momento, dunque, non si è tenuto alcun confronto risolutivo e servirà ancora del tempo prima di conoscere le decisioni definitive sul futuro della guida tecnica della Fiorentina.