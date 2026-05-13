Lo speaker e opinionista Gianfranco Monti ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina, i prossimi impegni, ed il futuro dei gigliati.
news viola
Monti: “Allenatore? Ci sono due fronti in società. Prima c’è da valutare una cosa”
"Sarebbe incredibile perdere Paratici adesso. Sono contento però che la Fiorentina non smentisca, questo perché la smentita andrebbe fatta su tutto in questo momento visto la situazione di fermento pre-mercato. Sarei più preoccupato, semmai, se uscisse fuori una smentita all'acqua di rose, così tanto per dire qualcosa. Il problema, comunque, se dovesse andar via, sarebbe relativo, secondo me, alla carta bianca datagli per ricostruire squadra e parte sportiva del club. Oppure potrebbe esserci anche una situazione non idilliaca con Ferrari. Sicuramente, se dovesse andar via, Paratici non ci farebbe una bella figura".
Sul prossimo allenatore viola—
"Secondo le voci, ci sarebbero già due fronti in società: chi vorrebbe tenere Vanoli e chi no. Sicuramente, prima dell'allenatore c'è da valutare il destino di Paratici, anche perché è il dirigente sportivo quello che sceglie l'allenatore in accordo con la società".
Sul prossimo mercato—
"Sarà un mercato difficile, ci saranno tanti giocatori da piazzare. Sicuramente, le voci relative a Paratici in questo momento non aiutano".
© RIPRODUZIONE RISERVATA