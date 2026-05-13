Monti: “Allenatore? Ci sono due fronti in società. Prima c’è da valutare una cosa”

"Sarebbe incredibile perdere Paratici adesso. Sono contento però che la Fiorentina non smentisca, questo perché la smentita andrebbe fatta su tutto in questo momento visto la situazione di fermento pre-mercato. Sarei più preoccupato, semmai, se uscisse fuori una smentita all'acqua di rose, così tanto per dire qualcosa. Il problema, comunque, se dovesse andar via, sarebbe relativo, secondo me, alla carta bianca datagli per ricostruire squadra e parte sportiva del club. Oppure potrebbe esserci anche una situazione non idilliaca con Ferrari. Sicuramente, se dovesse andar via, Paratici non ci farebbe una bella figura".