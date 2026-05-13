Il noto giornalista Ubaldo Scanagatta ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. La sua opinione sulla situazione legata al calendario di Serie A.
VIOLA NEWS news viola radio e tv Scanagatta: “Assurdo questa situazione di calendario. Regna grande caos nel calcio”
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Scanagatta: “Assurdo questa situazione di calendario. Regna grande caos nel calcio”
Il noto giornalista Ubaldo Scanagatta ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. La sua opinione sulla situazione legata al calendario di Serie A.
"Regna una grande confusione nel mondo del calcio, e ciò si vede dal caos per la programmazione del derby Roma-Lazio in occasione delle finali degli Internazionali di tennis della capitale. Non si può aspettare l'ultima settimana utile per cambiare il calendario, è veramente assurdo".
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