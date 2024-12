Radio Bruno: nessuna sorpresa, Palladino si affida ai “soliti” in attesa di Gud

Poche sorprese in arrivo dal Viola Park, dove la Fiorentina si è allenata stamattina per la rifinitura prima del lunch match contro il Cagliari di domani. Come riporta Radio Bruno, nessuna defezione e squadra titolarissima in campo domani al Franchi. In porta torna De Gea, a centrocampo Adli è l'altra novità rispetto all'Empoli. Difesa e attacco confermati in blocco, con Sottil largo a sinistra e Colpani dalla parte opposta. Difficile inoltre che in questo momento Palladino cambi sistema di gioco prima del ritorno al 100% in campo di Gudmundsson: si va ancora con il 4-2-3-1, esperimenti e moduli diversi non sono una priorità del tecnico viola.