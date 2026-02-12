Radio Bruno: “Le scelte di Vanoli dipendono da Gosens. Come sta Gudmundsson”

Paolo Vanoli sta monitorando le condizioni di Robin Gosens in vista della sfida di sabato contro il Como. Secondo quanto riportato da Radio Bruno il giocatore sta spingendo per partire dal primo minuto, nonostante le condizioni non siano ottimali. C'è dunque il ballottaggio con Fabiano Parisi. Nel caso in cui il tedesco non ce la dovesse fare Parisi sarebbe impiegato come terzino e Harrison da esterno.
Per quanto riguarda Albert Gudmundsson la situazione è in continuo aggiornamento. L'infortunio è meno grave del previsto, ma anche oggi l'islandese non si è allenato in gruppo: sarà dunque difficile vederlo contro il Como. Il giocatore punta il rientro nella gara contro il Pisa. La Fiorentina non vuole rischiare considerando che l'alternativa è Solomon che verrebbe schierato nella sua situazione ideale.
