Radio Bruno: “Le scelte di Vanoli dipendono da Gosens. Come sta Gudmundsson”

Paolo Vanoli sta monitorando le condizioni di Robin Gosens in vista della sfida di sabato contro il Como. Secondo quanto riportato da Radio Bruno il giocatore sta spingendo per partire dal primo minuto, nonostante le condizioni non siano ottimali. C'è dunque il ballottaggio con Fabiano Parisi. Nel caso in cui il tedesco non ce la dovesse fare Parisi sarebbe impiegato come terzino e Harrison da esterno.