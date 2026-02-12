Match Analyst: “Ecco come gioca il Como. La Fiorentina dovrà avere gamba”

Michele Tossani, match analyst, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:
Il Como è una squadra europea. Il calcio di Fabregas è vicino al calcio tradizionale di Guardiola: è posizionale in funzione dell'avversario. Sulla qualità dei giocatori ha merito anche il lavoro dell'allenatore. Cercano giocatori che sappiano dribblare, ali che puntino l'uomo, trequartisti. Sono giocatori difficili da trovare nel campionato italiano. Il Como tiene molto la palla, è una delle migliori difese della Serie A. Butez è uno di quelli che salva più gol.
Fiorentina e la difesa—
La Fiorentina dovrà avere giocatori si gamba, di corsa. Fabbian e Brescianini sono dei box to box, non sono dei recuperatori di palla.
