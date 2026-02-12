Cappellini: “Ecco su cosa dobbiamo sperare. Kean decisivo, ma deve fare di più”

Stefano Cappellini, firma de La Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel corso del Pentasport. Le sue parole:
C'è un piccolo appiglio per essere ottimisti. Negli ultimi due mesi siamo andati meglio in partite dove il pronostico non era dalla nostra parte. Speriamo che questa regola si confermi. Ci sono dei presupposti per pensarlo. Questa squadra sente la pressione nelle partite che è obbligata a vincere. I problemi della squadra sono anche psicologici. Da un certo punto però la squadra ha giocato a calcio anche nelle partite che ha perso. A questo ci dobbiamo agganciare.
Paratici—
L'arrivo di Paratici è molto azzeccato e utile, indispensabile. E' una figura che agisce anche come intermediario tra società e giocatori, che trasmetta dei messaggi. Per i giocatori fa tanta differenza, si percepisce se l'allenatore ha alle spalle una società forte. Paratici ha dato la sensazione dello spessore che si porta dietro.
Kean—
E' decisivo, il gol al Torino è stato bello e importante. Ma deve fare di più, sono troppi i gol sbagliati. Nel primo tempo con il Torino ha sbagliato un gol che un attaccante del suo livello non può sbagliare: ha sbagliato la scelta. Fa differenza. Anche se ha sempre avuto la tendenza a fare gol più complicati.
