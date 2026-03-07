Radio Bruno: infortunio Kean. Fissato il provino decisivo al Viola Park

E' stata una settimana intensa al Viola Park. Molte sedute pesanti, come quella di mercoledì dove i giocatori sono usciti stremati dall'allenamento di Vanoli . Secondo quanto raccolto da Radio Bruno, domani non dovrebbe scendere in campo Rugani e la difesa tornerà a quattro.

Su Kean

L'attaccante italiano oggi si è allenato a parte, però domani mattina ci sarà un provino per testare la tibia. Kean sta facendo di tutto per essere presente nella gara delle 15:00. Ad oggi resta comunque difficile la sua presenza domani, anche se già in passato non si è allenato col gruppo per poi giocare titolare nel match successivo.