Radio Bruno: infortunio Kean. Fissato il provino decisivo al Viola Park

Il punto sulle condizioni di Moise Kean del Pentasport di Radio Bruno
E' stata una settimana intensa al Viola Park. Molte sedute pesanti, come quella di mercoledì dove i giocatori sono usciti stremati dall'allenamento di Vanoli. Secondo quanto raccolto da Radio Bruno, domani non dovrebbe scendere in campo Rugani e la difesa tornerà a quattro.

L'attaccante italiano oggi si è allenato a parte, però domani mattina ci sarà un provino per testare la tibia. Kean sta facendo di tutto per essere presente nella gara delle 15:00. Ad oggi resta comunque difficile la sua presenza domani, anche se già in passato non si è allenato col gruppo per poi giocare titolare nel match successivo.

