E' stata una settimana intensa al Viola Park. Molte sedute pesanti, come quella di mercoledì dove i giocatori sono usciti stremati dall'allenamento di Vanoli. Secondo quanto raccolto da Radio Bruno, domani non dovrebbe scendere in campo Rugani e la difesa tornerà a quattro.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Radio Bruno: infortunio Kean. Fissato il provino decisivo al Viola Park
news viola
Radio Bruno: infortunio Kean. Fissato il provino decisivo al Viola Park
Il punto sulle condizioni di Moise Kean del Pentasport di Radio Bruno
Su Kean—
L'attaccante italiano oggi si è allenato a parte, però domani mattina ci sarà un provino per testare la tibia. Kean sta facendo di tutto per essere presente nella gara delle 15:00. Ad oggi resta comunque difficile la sua presenza domani, anche se già in passato non si è allenato col gruppo per poi giocare titolare nel match successivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA