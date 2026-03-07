Match Analyst: “Ecco i due motivi dietro la scelta di Vanoli sulla difesa di Udine”

L'opinione di Michele Tossani, match analyst, ai microfoni di Radio Bruno per la sfida tra Fiorentina e Parma e sulle scelte di Paolo Vanoli

Alessio Vannini 7 marzo - 18:50

Michele Tossani, match analyst, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:

"La scelta della difesa a tre a Udine è derivata dalla volontà di andare 'uomo su uomo', mettendosi di fatto a specchio con l'avversario. Sono soluzioni tipiche degli anni Dieci del Duemila: spesso venivano adottate per affrontare, ad esempio, il Napoli di Mazzarri. Tuttavia, con la cultura tattica che hanno i calciatori di oggi, bisognerebbe cambiare il modo di difendere senza però snaturare la propria identità. L’altro motivo del cambio modulo era aiutare Rugani — non ancora al 100% — inserendolo in un sistema che conosce bene. Contro l'Udinese, però, che è una delle squadre più fisiche del campionato, avrei evitato questa scelta, anche perché il nuovo assetto ha finito per stravolgere il modo di giocare dei viola.

Vanoli? — "È arrivato in una situazione complessa e ha dovuto lavorare sulla mentalità di tutto il gruppo. Mi aspettavo, però, un impatto migliore: deve rivedere soprattutto l’approccio alle gare e la gestione dei finali."

Fagioli? — "È un giocatore di un'altra categoria per qualità tecnica. È intelligente, sa quando abbassarsi e riesce a coprire contemporaneamente tre zone del campo, spingendosi fino alla trequarti per la rifinitura. Se le squadre avversarie dovessero marcarlo stretto, la Fiorentina dovrebbe essere brava a sfogare la manovra sulle corsie esterne."

L'assenza di Parisi? — "È un calciatore duttile che è stato impiegato in diverse posizioni. Quando giocava alto a destra, permetteva alla Fiorentina di impostare a quattro e difendere a cinque. Con Vanoli ha risposto bene su entrambe le fasce; ora dovranno essere bravi a sostituirlo soprattutto nelle fasi di transizione negativa, perché il Parma può far male alla Fiorentina proprio ripartendo dopo aver recuperato palla."