Graziani: “Ecco come arriverà il Parma. Paratici? Spero abbia fatto una cosa”

L'ex attaccante anche della Fiorentina, Ciccio Graziani, ha parlato a RTV38 della situazione viola in vista del Parma. Le sue parole:
Fiorentina più forte del Parma, ma sul campo questa superiorità su è dimostrato poco ed ora, con poche partite rimanenti, non puoi sbagliare. Serve metterci l'anima, il cuore e tante altre cose. Il Parma verrà a controbattere, non a difendersi. Abbiamo le potenzialità per batterlo. A Udine una beffa. Spero che Paratici sia andato a richiamare i giocatori su attenzione e professionalità.
