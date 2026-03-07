Galbiati: “Parole di De Gea sbagliate. Gudmundsson? E’ apatico”

L'ex difensore viola, Roberto Galbiati, ha parlato a Toscana Tv del momento in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
La Fiorentina non si è presenta a Udine. Le parole di De Gea nel post partita hanno dimostrato che più sul campo qui c'è da lavorare sulla testa dei giocatori. Le sue parole sono sbagliate, perché uno dei calciatori più esperti e importanti della rosa non può dire certe cose. Significa che sai benissimo che la squadra ha problemi strutturali. Certe cose si dicono negli spogliatoi.
Su Vanoli—
Adesso serve il coltello tra i denti, altrimenti è difficile salvarsi. Confermare Vanoli dopo la prova di Udine è importante per lui e per la squadra. Lui non è tra i più rinomati sulla piazza, ma ha esperienza. Ha preso una Fiorentina retrocessa e che ora può salvarsi. Di questo bisogna dargliene atto.
Su Gudmundsson—
C'era a Udine? Ciò che più da noi è che non fa vedere grinta, fondamentale in questi momenti. E' apatico. Da quanto è rientrato qualche miglioramento si era visto, poi è tornato nel buio.
