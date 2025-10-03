R. Galli: “Questa Fiorentina non è bella da vedere. E Fagioli sbaglia troppo”

Riccardo Galli , giornalista de "La Nazione", ha parlato così nel corso del Pentasport di Radio Bruno:

Potremmo rischiare grosso?

Non credo che Pioli salti, ma una brutta prestazione con la Roma immagino che porterà a una riflessione profonda, agevolata anche dalla sosta Nazionale. Aspettiamo a parlare di bassa classifica, anche se non abbiamo fatto nulla che faccia pensare al contrario. Anche io sono preoccupato ma la Fiorentina ce la deve fare.