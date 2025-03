R.Galli: “Fiorentina prendi ispirazione dall’Atalanta. La dimensione è la stessa”

"La Fiorentina si è fermata in un grande periodo di forma, tra il passaggio in Conference e la vittoria con la Juventus. Mi sarebbe piaciuto giocare con l' Atalanta subito dopo la grande vittoria con i bianconeri. Il gruppo al completo? E' positivo avere una squadra con così tanti buoni giocatori. Certo qualche calciatore giocherà un po' meno, ma questa non può essere una difficoltà. Anzi, per Palladino avere una rosa del genere è una buona motivazione per migliorare nella gestione del gruppo."

"La Fiorentina deve ispirarsi all'Atalanta"

"Vedo un percorso simile tra Fiorentina e Atalanta. La società di Commisso dovrebbe ispirarsi ai nerazzurri. La dimensione dei bergamaschi è la stessa di quella della formazione viola. Moreno? E' un giocatore ancora da scoprire. Le volte in cui c'è stato bisogno di lui non ha deluso. Non ha sofferto l'esordio nel calcio italiano e in più è adattabile in più ruoli. Non credo cambierà molti giocatori nelle prossime settimane Palladino. Ormai il tecnico viola ha trovato la propria sistemazione tattica e ci sono molti calciatori che in questo momento è difficile lasciare fuori. Il riscatto di Gosens è una formalità. Ancora non ci ha fatto vedere la sua vera forma. Ha giocato in più ruoli e poi è un trascinatore. Sa guidare la squadra"