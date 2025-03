Pablo Marí, fortemente voluto da Raffaele Palladino, si è subito imposto come una pedina chiave della difesa viola. Dopo essere stato un titolare fisso al Monza, ha chiesto la cessione per evitare di svincolarsi a fine stagione, permettendo al club brianzolo di monetizzare circa 1,5 milioni di euro. La sua esperienza e il legame con l’allenatore lo rendono un elemento di riferimento nella Fiorentina.

Il difensore spagnolo ha già dimostrato le sue qualità, riuscendo a neutralizzare attaccanti di livello come Krstovic e Kolo Muani, con l’unica eccezione di Lukaku. In oltre 200 minuti in maglia viola, nessun avversario è riuscito a superarlo. Marí vanta un percorso importante, con esperienze all’Arsenal, Udinese e Monza, e ora si sta confermando un leader affidabile per la retroguardia fiorentina.