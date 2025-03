CorSport: “Adli e Folorunsho ci sono, ma Palladino non cambia il centrocampo”

L’abbondanza di alternative permette a Palladino di adattare il centrocampo alle diverse esigenze tattiche, sia in Serie A che in Europa. Adli, tra i migliori nella fase autunnale della stagione con gol e assist decisivi, e Folorunsho, capace di garantire duttilità e intensità, rappresentano armi preziose. La Fiorentina riparte dal suo trio titolare, ma con la possibilità di modificare gli assetti in base alle necessità, avendo ora un reparto mediano tra i più competitivi del campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.