La Fiorentina ha sbagliato tutto, a partire dall'approccio

Redazione VN
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Riccardo Galli, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, si è espresso su alcuni temi:

La Fiorentina ha sbagliato tutto, a partire dall'approccio. Nel primo tempo si sono fatti prendere campo, risultato e condizione psicologica. Voglio sperare che i fantasmi del calendario e della classifica non ci siano.

Reparto difensivo

Dragusin e Ranieri è la coppia più gettonata, ma non sono affidabili. Questa coppia ha dei limiti: non solo per la quantità dei gol presi, ma anche per come li hanno presi.
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