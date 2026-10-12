La Fiorentina ha sbagliato tutto, a partire dall'approccio
VIDEO - Spalletti contro Pisacane: si sfiora la rissa, rosso a entrambi
Riccardo Galli, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, si è espresso su alcuni temi:
La Fiorentina ha sbagliato tutto, a partire dall'approccio. Nel primo tempo si sono fatti prendere campo, risultato e condizione psicologica. Voglio sperare che i fantasmi del calendario e della classifica non ci siano.
Reparto difensivo
Dragusin e Ranieri è la coppia più gettonata, ma non sono affidabili. Questa coppia ha dei limiti: non solo per la quantità dei gol presi, ma anche per come li hanno presi.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Radio e tv
Brovarone: "Dragusin una delusione. Davanti la Fiorentina ha perso un bomber"
Esclusive
Fiorentina e il paradosso terzini: 5+1 in rosa, ma la coppia migliore latita
Esclusive
Quanto era bello poter dare tutta la colpa a Grosso...
Radio e tv
Cecchi: "Vanoli è un allenatore da cena in trattoria, non da Enoteca Pinchiorri"
Radio e tv
Teotino: "La Fiorentina ha un problema. De Gea? L'età avanza, troppe incertezze"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti