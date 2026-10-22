Roberto Pruzzo analizza le difficoltà della Fiorentina: dalla tenuta difensiva alle prestazioni di Beto e Pellegrino, fino alla necessità di dare un’identità chiara alla squadra.
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Roberto Pruzzo analizza la situazione della Fiorentina e individua nella fase difensiva uno degli aspetti più urgenti su cui intervenire. L’ex attaccante viola, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha espresso il proprio parere anche sulle difficoltà di Beto e Pellegrino, soffermandosi successivamente sulle scelte tecniche e sull’importanza di costruire una squadra con un’identità ben definita.
Il problema della Fiorentina è la difesa
Beto è in ritardo, Pellegrino ha delle qualità ma deve essere messo nelle condizioni migliori. Il problema della Fiorentina è la difesa, se riesci a blindare poi davanti trovi anche più serenità per sviluppare la fase offensiva. Quando hai dei calciatori di buon livello, dipende dal manico.
Servono scelte chiare
Definire gerarchie precise aiuterebbe a gestire il gruppo e gli eventuali malumori dei calciatori meno impiegati. La chiarezza nelle scelte può rappresentare un elemento fondamentale per responsabilizzare tutti i componenti della rosa. Quando giochi una partita a settimana devi scegliere un 11 e dare un’identità, è chiaro che poi ci possono essere degli scontenti, ma quando dai una direttiva è più facile gestirli, chi è fuori deve conquistarsi il posto, chi è dentro deve dimostrare di meritarselo
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