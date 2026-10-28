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La Fiorentina Primavera torna a misurarsi con l'Europa e vuole lasciarsi alle spalle la delusione della scorsa stagione. Come racconta La Nazione, i ragazzi di Andreazzoli si preparano ad affrontare il Septemvri Sofia nell'andata del secondo turno di Youth League, con l'obiettivo di costruire un risultato positivo in vista del ritorno in Bulgaria.

L'appuntamento è fissato per oggi alle 14.30 allo stadio Curva Fiesole del Viola Park. I viola arrivano alla sfida con rinnovata fiducia dopo le due vittorie consecutive in campionato, culminate nel successo per 4-2 contro il Milan, che ha permesso alla squadra di avvicinarsi alla zona playoff.

La partecipazione alla competizione europea arriva grazie allo scudetto conquistato nella passata stagione e rappresenta un'occasione importante per riscattare l'eliminazione subita un anno fa contro il Legia Varsavia. Il primo confronto con i bulgari sarà fondamentale per indirizzare il doppio confronto: la gara di ritorno è in programma il 4 novembre alle 12.30 a Sofia.

La partita sarà trasmessa in diretta sul sito ufficiale della Fiorentina.