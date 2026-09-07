Il giornalista Ernesto Poesio è intervenuto oggi su Radio Bruno per dare un suo parere sulla situazione legata ai viola e Vanoli. Ecco le sue parole: "Non possiamo imputare a Commisso di non aver speso, allo stesso tempo però la società deve farsi sentire nei momenti cruciali. Evidentemente c'è un qualcosa nell'ambiente Fiorentina, altrimenti non si spiegano tutte queste cadute ed anche il continuo minare la serenità di un progetto. Vanoli? I tempi potevano esser diversi per lui quando è stato mandato via, adesso è stato un signore a tornare. È l'unico che poteva tornare dopo quanto successo".

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