Stefano Borghi commenta sul proprio canale YouTube la sconfitta della Fiorentina contro il Torino e il ritorno di Paolo Vanoli:
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Stefano Borghi ha analizzato, sul proprio canale YouTube, il difficile momento della Fiorentina dopo la sconfitta interna contro il Torino, soffermandosi anche sul ritorno di Paolo Vanoli.
“È arrivata un’altra sconfitta pesante per la Fiorentina, dopo la batosta di Roma e lo 0-3 interno contro il Frosinone nel giorno della festa per il centenario. Contro il Torino i viola erano partiti bene, trovando anche il vantaggio, ma poi hanno lasciato l’iniziativa ai granata, che hanno preso in mano la partita. L’inizio di stagione è ai limiti dello sconcertante”.
Borghi si è poi concentrato sui problemi mostrati dalla squadra in fase difensiva e sulle responsabilità di Fabio Grosso:
“La Fiorentina ha concesso il gol in area di rigore con un lassismo davvero preoccupante. In molti hanno individuato in Grosso il principale responsabile, anche perché non ha dato l’impressione di avere idee particolarmente chiare. Adesso torna Vanoli, che ha rivendicato, a mio avviso legittimamente, i meriti di quanto fatto nella scorsa stagione. Vedremo se riuscirà a trovare la quadratura, ma sarà molto difficile”.
Infine, il giornalista ha analizzato la costruzione della rosa e gli equilibri della squadra:
“Bisognerà ragionare sulla costruzione di questa squadra, che ha concentrato tantissima qualità in attacco, ma ha perso Kean e ha giocatori molto portati a guardare in avanti, prestando meno attenzione all’equilibrio difensivo. Si continua a puntare su Fagioli, Ndour e Brescianini, mentre Oulaï e Atta hanno già avuto problemi fisici. Dietro, Valdepenas finisce dietro la lavagna per l’errore sull’1-2 di Adams. Anche Joao Mario ha sofferto contro Cacciamani, che lo ha saltato con grande facilità. La sensazione è che la Fiorentina stia imbarcando acqua in difesa”.
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