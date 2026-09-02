David Pizarro è tornato al Franchi in occasione della sfida celebrativa tra Fiorentina Legends e Operazione Nostalgia Legends. Durante l’intervallo, l’ex centrocampista viola ha raccontato con il sorriso come riesca ancora a mantenersi in forma, coinvolgendo nella battuta anche il suo ex compagno Borja Valero.

"Sto bene, diciamo che il padel e qualche partita tra amici mi stanno tenendo in forma. Anche Borja sta bene! Se fanno un campionato delle leggende, magari c’è spazio per noi…".

Pizarro ha poi sottolineato quanto sia speciale essere nuovamente allo stadio insieme a tanti campioni che hanno segnato diverse epoche del calcio: "Tornare qui e vedere queste generazioni di calciatori che vedevamo in tv, poi da avversari e oggi affianco a me, è molto emozionante. Sono felicissimo di far parte di questa bellissima storia".

Infine, l’ex regista cileno ha parlato dell’affetto ricevuto dal pubblico del Franchi, un legame che continua anche a distanza di anni: "Mi fa piacere ricevere l’affetto della gente, ti ricorda cos’hai fatto da queste parti, e che quello che hai fatto è rimasto nel cuore delle persone".