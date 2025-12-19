Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti è intervenuto oggi su Radio Bruno per parlare della Fiorentina. Ecco le sue parole:
Pignotti: “Crisi viola? Inspiegabile. Ecco come potrebbero aiutare le istituzioni”
"Non è facile trovare le risposte al disastro di questa Fiorentina. Non so come fare per uscire dalla zona retrocessione e credo anche che le ricette sembrano finite."
Le istituzioni devono fare qualcosa?—
"Sì, in tutti i livelli. C'è una grande identificazione tra Fiorentina e Firenze. E io lo dico da sindaco di Bagno a Ripoli, dove la Fiorentina è di casa, quindi vale lo stesso ragionamento. Noi non possiamo accettare di vedere la squadra viola in Serie B. In questo senso, tutte le istituzioni possono stare vicino alla squadra, soprattutto far capire a quegli 11 che vanno in campo che devono pensare al di là del destino di ognuno. Loro rappresentano veramente la storia di una città e di tanta gente che si identifica in questa squadra."
Come potete aiutare la Fiorentina?—
"A livello operativo faccio davvero fatica a dire che cosa si potrebbe fare. Però, proprio in virtù del rapporto ottimale tra la Fiorentina e le istituzioni, soprattutto nel nostro caso, possiamo far sentire la nostra vicinanza al club, ma anche mettere la giusta pressione per quanto riguarda il destino di questa squadra."
Fiorentina-Udinese?—
"La speranza nella salvezza c'è sempre. Ho sempre riposto fiducia in questa società. E' innegabile che in questo momento ci siano tante difficoltà, a tutti i livelli. Però non siamo certo inferiori alle rose di tante squadre sopra di noi. Per cui questa retrocessione sarebbe una storia inspiegabile."
