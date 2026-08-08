Ai microfoni di Radio Bruno, l'ex bandiera del Chievo Sergio Pellissier ha parlato dei movimenti attorno all'attacco viola:

"Piccoli? Indubbiamente si porta dietro il peso dei 27 milioni perché ancora non ha espresso tutte le sue qualità, non è ancora l'attaccante a cui affidarsi totalmente come prima punta. Tutti quei soldi incidono, poi Firenze è importante e i tifosi non aspettano, ma vogliono che tu faccia la differenza subito. Stanno costruendo qualcosa di ambizioso, non è semplice farlo capire ai tifosi, bisogna dare a tutti anche il tempo di sbagliare. La conferma di Kean è giusta? Sì, ha delle potenzialità enormi, va messo al centro del progetto, attorno a lui vanno messi giocatori che fanno la differenza quando lui non è al 100%. Kean è uno abituato a stare da solo, a fare quello che vuole, a cercare la profondità, girarsi e tirare. Grosso è bravo a capire come far rendere i giocatori, con l'aggiunta di Pellegrino che catalizza su di sé i difensori può sfruttare gli inserimenti di esterni e centrocampisti".