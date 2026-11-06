Papa Waigo carica la Fiorentina in vista della Juventus: "Servono punti e la sveglia. I giocatori devono capire dove sono".
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Papa Waigo ha parlato ai microfoni di Radio Bruno a pochi giorni dal match fra Fiorentina e Juventus:
Che ricordi quella partita a Torino... Una vittoria entrata nella storia del club che tutti si ricordano. Domenica un risultato positivo darebbe un sollievo dopo un inizio di stagione difficile. Spero che la squadra si svegli, la classifica è ancora brutta. Calcio italiano? Sta cambiando, guardate cosa sta facendo il Como. Per me la Fiorentina può contare su una grande piazza. Ma i giocatori devono capire che questo è un grande club. Parliamo di una squadra che deve sempre stazionare nella top 6. Mio giocatore preferito dei viola? Mi piacciono tutti, il mercato è stato importante. Un periodo di adattamento è normale.
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