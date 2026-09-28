Le parole del direttore sportivo del Sassuolo sul futuro di Thorstvedt e le qualità di Aquilani
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Il direttore sportivo del Sassuolo, Francesco Palmieri, ha parlato a Radio Sportiva delle difficoltà di trattenere questa estate Thortstvedt e delle qualità di Alberto Aquilani come allenatore. Le sue parole:
Offerte concrete non ci sono mai state. Thorstvedt ha un valore importante, è un giocatore importante, che ha fatto un bel percorso. Questa è una società che, anche nelle difficoltà, si è sempre messa a disposizione. Tempo addietro avevamo trovato un accordo, ma poi le cose sono un po' scemate. Questa estate si è parlato tanto, ma poco di concreto per lui. Con chi vuole veramente andarsene ci si mette a sedere e se ne parla, come accaduto con Muharemovic e Pinamonti, ma sennò non si può parlare del niente. Noi cercheremo di fargli capire l'importanza del suo valore e di dove si trova. Poi è chiaro, di giocatori a scadenza ce ne sono da tutte le parti. Non ci è mai stata fatta un'offerta ufficiale importante per il giocatore e quindi è rimasto qua. Per il futuro ci siederemo e capiremo se c'è una possibilità di continuare un percorso insieme.
Su Aquilani
È uno di quegli allenatori attenzionati, è un ragazzo interessante ed è stato anche un calciatore del Sassuolo tanti anni fa. L'anno scorso ha fatto un grandissimo lavoro a Catanzaro con la società ed è stato scelto proprio per questo motivo. Penso e spero che la scelta sia vincente. Io sono convinto che abbia grandissime qualità, anche lo spessore della persona è importante.
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