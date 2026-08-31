Il procuratore, Silvio Pagliari, ha parlato del lavoro svolto da Paratici sul mercato e il compito di Grosso

Redazione VN
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Il noto procuratore, Silvio Pagliari, ha parlato a TMW della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Paratici ha fatto una campagna acquisti incredibile alla Fiorentina, hanno stravolto la squadra. Va dato tempo a Grosso, non è facile amalgamare in fretta la squadra.
Grosso Paratici grafica

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