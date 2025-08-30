Padovan: “Fiorentina forte ma fragile in mezzo, Kean e Dzeko fondamentali”

Giancarlo Padovan analizza la Fiorentina: Kean e Dzeko sono i leader, ma il centrocampo resta un’incognita. Serve la crescita di Fagioli o Nicolussi.

Kean, De Gea, Gosens e Dodò sono i pilastri della Fiorentina, quelli che hanno inciso davvero nella passata stagione: sono giocatori irrinunciabili. Kean è rifiorito a Firenze e credo che continuerà a fare bene anche quest’anno.