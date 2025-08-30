Nel corso di un intervento a Sky Sport, il giornalista Giancarlo Padovan ha espresso il suo punto di vista sulla nuova stagione della Fiorentina, elogiando alcuni elementi chiave ma sottolineando anche le fragilità strutturali della rosa, in particolare nella zona centrale del campo.
Padovan: “Fiorentina forte ma fragile in mezzo, Kean e Dzeko fondamentali”
Kean, De Gea, Gosens e Dodò sono i pilastri della Fiorentina, quelli che hanno inciso davvero nella passata stagione: sono giocatori irrinunciabili. Kean è rifiorito a Firenze e credo che continuerà a fare bene anche quest’anno.
Dzeko, uomo chiave in campo e fuori—
Padovan ha voluto soffermarsi anche sull’importanza dell’attaccante bosniaco:
Dzeko ha portato esperienza, personalità e tanta qualità. È importante anche come figura nello spogliatoio, soprattutto in una squadra che non ha veri leader assoluti.
Centrocampo sotto osservazione: tutto su Fagioli e Nicolussi—
Per il giornalista, molto dipenderà dalla crescita di due giovani centrocampisti:
O si impone Fagioli, oppure la Fiorentina rischia di avere problemi. Parliamoci chiaro: o esplode Nicolussi Caviglia oppure qualche problemino ci sarà. Sono sliding doors che non si possono sbagliare.
Pioli e Dzeko i due cardini del progetto—
Infine, Padovan ha individuato le due figure più rappresentative di questo nuovo ciclo viola:
Pioli e Dzeko sono i due veri punti di riferimento di questa Fiorentina. Attorno a loro si costruisce tutto.
