Orlando: “Sembra che Paratici si sia mosso per De Zerbi. Quando potrebbe arrivare”

Nonostante la fiducia che Paratici ripone in Vanoli, la sua posizione non è del tutto solida. Negli ultimi giorni sono circolate voci su un possibile interessamento della Fiorentina nei confronti di Roberto De Zerbi, dimessosi dal Marsiglia. Questa l'opinione dell'ex calciatore Massimo Orlando a Tmw Radio:
La voce che circola riguarda un arrivo di De Zerbi in caso di salvezza da parte della Fiorentina. E sembra che Paratici si sia mosso. Certamente ha dei principi di calcio e sa fare il suo mestiere, è bravo ad allenare. Ma è vero che pontifica un po' troppo.
Nella Fiorentina qualcosa non va, ci sono segnali che lo fanno capire. Fagioli sta migliorando, ma a Como non sarà facile. Se Fabregas non ha la giornata storta, sarà dura uscire vincente da lì in mezzo.
