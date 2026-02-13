Viola News
Orlando: “Sembra che Paratici si sia mosso per De Zerbi. Quando potrebbe arrivare”

Il commento dell'ex giocatore Massimo Orlando sulla posizione di Paolo Vanoli
Redazione VN

Nonostante la fiducia che Paratici ripone in Vanoli, la sua posizione non è del tutto solida. Negli ultimi giorni sono circolate voci su un possibile interessamento della Fiorentina nei confronti di Roberto De Zerbi, dimessosi dal Marsiglia. Questa l'opinione dell'ex calciatore Massimo Orlando a Tmw Radio:

La voce che circola riguarda un arrivo di De Zerbi in caso di salvezza da parte della Fiorentina. E sembra che Paratici si sia mosso. Certamente ha dei principi di calcio e sa fare il suo mestiere, è bravo ad allenare. Ma è vero che pontifica un po' troppo.

Il Como

—  

Nella Fiorentina qualcosa non va, ci sono segnali che lo fanno capire. Fagioli sta migliorando, ma a Como non sarà facile. Se Fabregas non ha la giornata storta, sarà dura uscire vincente da lì in mezzo.

