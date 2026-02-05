Paratici su Vanoli: “E’ il Re Leone dello spogliatoio. Lo sostengo, non sostituisco”

«Gli ho parlato ieri, lo conosco da un po’ e ho seguito il suo lavoro. So come allena e che tipo di allenatore è: energico, preparato, ha cura dei dettagli. Sta facendo un ottimo lavoro, ho grande fiducia in lui e nel suo staff. Non conto di intervenire perché l’allenatore è il Re Leone dello spogliatoio. Noi siamo qua per aiutarlo e supportarlo, ma non per sostituirlo. Questa è una società che non dà alibi a nessuno. Ci paga puntualmente, abbiamo tutto per fare il nostro lavoro. Questo basta e avanza per dover far bene. La squadra fa buone partite, ma c’è una differenza: fare una cosa e volere una cosa. Non abbiamo paura, ma siamo realisti».