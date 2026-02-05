Viola News
Paratici: “Nessuna clausola in caso di retrocessione, è lontano dal mio essere”

Paratici: “Nessuna clausola in caso di retrocessione, è lontano dal mio essere” - immagine 1
Un estratto della conferenza del nuovo ds viola
Redazione VN

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo ds della Fiorentina, Fabio Paratici ha smentito le voci su una possibile clausola di uscita nel caso in cui la squadra non riesca a salvarsi:

Ho firmato quattro anni e mezzo quando il club aveva sei punti in classifica. Non c'è nessuna clausola legata alla salvezza, è lontana dal mio essere. Grazie per avermi dato la possibilità di chiarire questo punto.

