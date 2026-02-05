Paratici: “Nessuna clausola in caso di retrocessione, è lontano dal mio essere”

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo ds della Fiorentina, Fabio Paratici ha smentito le voci su una possibile clausola di uscita nel caso in cui la squadra non riesca a salvarsi:
Un estratto della conferenza del nuovo ds viola
Ho firmato quattro anni e mezzo quando il club aveva sei punti in classifica. Non c'è nessuna clausola legata alla salvezza, è lontana dal mio essere. Grazie per avermi dato la possibilità di chiarire questo punto.
