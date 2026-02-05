Ferrari: “Paratici per una nuova pagina. E’ l’ennesimo segnale dei Commisso”

Viola News
Le parole di presentazione di Alessandro Ferrari
Le parole di Alessandro Ferrari aprono ufficialmente una nuova fase in casa Fiorentina. Prima della conferenza stampa di Fabio Paratici, l’amministratore delegato viola ha voluto presentare così il nuovo direttore sportivo:

«Oggi presentiamo la persona che abbiamo cercato e voluto per prendere la responsabilità di tutta l’area sportiva. Fabio Paratici ha tante esperienze e risultati, è quasi difficile presentarlo. Ci ha fatto piacere sentire il suo entusiasmo e la sua determinazione per venire alla Fiorentina. È l’ennesimo segnale da parte della Fiorentina e della famiglia Commisso onde voler valorizzare il club da un punto di vista non solo sportivo, ma anche aziendale. Speriamo di aprire una nuova pagina e di aver fatto la scelta giusta».

