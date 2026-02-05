Le parole di Alessandro Ferrari aprono ufficialmente una nuova fase in casa Fiorentina. Prima della conferenza stampa di Fabio Paratici, l’amministratore delegato viola ha voluto presentare così il nuovo direttore sportivo:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Ferrari: “Paratici per una nuova pagina. E’ l’ennesimo segnale dei Commisso”
news viola
Ferrari: “Paratici per una nuova pagina. E’ l’ennesimo segnale dei Commisso”
Le parole di presentazione di Alessandro Ferrari
«Oggi presentiamo la persona che abbiamo cercato e voluto per prendere la responsabilità di tutta l’area sportiva. Fabio Paratici ha tante esperienze e risultati, è quasi difficile presentarlo. Ci ha fatto piacere sentire il suo entusiasmo e la sua determinazione per venire alla Fiorentina. È l’ennesimo segnale da parte della Fiorentina e della famiglia Commisso onde voler valorizzare il club da un punto di vista non solo sportivo, ma anche aziendale. Speriamo di aprire una nuova pagina e di aver fatto la scelta giusta».
.
© RIPRODUZIONE RISERVATA