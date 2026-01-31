Miguel Gutierrez, calciatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Gutierrez (conf): “Il primo gol mi dà fiducia. Felice di essere a Napoli”
news viola
Gutierrez (conf): “Il primo gol mi dà fiducia. Felice di essere a Napoli”
Miguel Gutierrez, calciatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga con la Fiorentina
Non avevo mai giocato a destra e ora lo sto facendo, devo essere sempre pronto perché abbiamo bisogno di essere pronti perché siamo pochi e dobbiamo essere tutti presenti. Il primo gol con il Napoli? Mi dà fiducia, mi spinge a continuare a lavorare come sto facendo dal primo giorno. Per me è molto importante fare un gol con questa maglia, per come si vive il calcio in questa città è qualcosa di importante. Come crescere giocando a destra? Io penso di avere margini, di poter giocare a destra: ho lo spazio per andare dentro, per crossare, sono più difensivo di Politano ma penso di poter fare bene. Essere polivalente è importante nel calcio, devo continuare a lavorare per giocare sia a sinistra sia a destra. Di Lorenzo? Questa vittoria è per lui, per noi è un grande capitano ed un punto fondamentale per tutti. Ci dispiace che si sia fatto male, spero non sia nulla di grave. Quando sono arrivato a Napoli ho trovato una squadra unita, un gruppo che mi ha reso subito felice della scelta di venire a Napoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA