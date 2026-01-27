Vanoli (conf): “Per salvarsi serve saper soffrire, noi non lo sappiamo fare”

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida con il Como di Coppa Italia. Ecco le sue parole:
Un bel primo tempo della mia squadra, quello che non mi è piaciuto che non riesci a stare nella sofferenza. Non è il giocare male o bene, è che nel secondo tempo siamo entrati male, proprio a livello di attenzione e sofferenza. Non si può lottare per la salvezza senza soffrire, non esiste, ci manca lo stare nella fatica. Como? È una grande squadra, nel secondo tempo ci hanno messo sotto. Fazzini? Son contento del suo ritorno, come son contento dell'esordio di Balbo. Io guardo il complesso della prestazione, forse ancora non ho fatto capire al meglio la situazione. Sei la Fiorentina e non dovevi essere lì, devi giocare a calcio ma devi saper fare anche l'altra fase. Dispiace per oggi e per il Cagliari, perché ci tenevamo molto a portare a casa il risultato.
Centrocampo—
Nicolussi è andato via, Fagioli ha sempre giocato, quindi ho deciso di partire con il doppio play Brescianini-Ndour. Poi con Nico Paz ho preferito lasciare solo Ndour nel ruolo di mediano, per cercare più profondità. Mercato? Chi è arrivato a centrocampo ha anche la qualità di interdire, devono difendere in maniera diversa, non facendo la lotta per forza.
