Sergi Roberto (conf): “Fiorentina migliorata molto. Noi ci divertiamo in campo”

Sergi Roberto, centrocampista del Como, è intervenuto in conferenza stampa nel post partita con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Mi sento bene, sto lavorando tanto e sono molto felice di questa vittoria e del mio primo gol con la maglia del Como. La Fiorentina è migliorata molto da quando venimmo al Franchi in campionato, noi siamo una famiglia e in campo ci divertiamo molto. È difficile giocare come giochiamo noi, Fabregas è un grande allenatore. Prima di arrivare al Como potevo vedere le sue idee. Lavoriamo tantissimo, tutti sappiamo cosa fare. Fabregas ha la stessa mentalità che c'era al Barcellona, abbiamo la fortuna di avere in squadra Perrone e Nico Paz, siamo molto giovani
