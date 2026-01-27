Fabregas (conf): “Non la nostra miglior partita. Turnover? Non so cosa sia”

Cesc Fabregas, tecnico del Como, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida di Coppa Italia con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Cesc Fabregas, tecnico del Como, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida di Coppa Italia con la Fiorentina.
Non era facile questa partita, l'inizio partita stato difficile, hanno trovato due volte la profondità. La Fiorentina è in un momento di difficoltà, ma se dormi 10 minuti tutti possono farti male. Grazie a dio hanno segnato subito, c'era tanto tempo per recuperare. Non è stata la nostra miglior partita, abbiamo sbagliato passaggi. Non so cosa voglia dire turnover, la nostra idea era fare una squadra corta ma molto competitiva, con almeno due giocatori per ruolo. I giocatori mi stanno dimostrando che si può vincere anche senza punte o con sette difensori in campo. Non è facile parlare di calcio in Italia, devo stare attento a quello che dico, soprattutto perché non sono italiano. È difficile perché non c'è tempo, quindi l'allenatore cerca la strada più veloce, la scorciatoia. Sono felice di essere al Como, abbiamo iniziato in C, non eravamo la Fiorentina. Adesso abbiamo una struttura e una società molto organizzata
