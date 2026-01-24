Brescianini (conf): “Gli episodi fanno la differenza, potevo sfruttarli meglio”

Il calciatore della Fiorentina, Marco Brescianini, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole:
Le parole in conferenza stampa del giocatore della Fiorentina, Marco Brescianini, al termine della partita contro il Cagliari
Su Commisso—
Volevo rivolgere un pensiero a tutta la famiglia del presidente e dirgli grazie per tutto quello che ha fatto, anche se non ho avuto la fortuna di conoscerlo
Sulla partita—
L'avevamo detto che dovevamo partire forte, ma sapevamo che il Cagliari si sarebbe messo in difesa. Potevano osare di più. Purtroppo nel calcio gli episodi fanno la differenza e oggi non siamo riusciti a ribaltarla.
Sugli episodi—
Forse potevamo essere più scaltri, però queste situazioni le abbiamo fatte notare molto all'arbitro. Penso che siano stati comportamenti molto antisportivi e andando avanti speriamo non accada più.
Sulle sue occasioni—
Potevo sfruttare meglio le occasioni, però quando ri trovi lì, in una frazione di secondo, io cerco di mettere sempre in campo le mie qualità. Quando la partita diventa più offensiva io cerco sempre di farmi trovare pronto anche in area di rigore
Sugli scontri salvezza—
Queste partite qua bisogna mettere in campo tutto, il particolare fa la differenza e sulle ripartenze stare attenti sull'uomo. La Fiorentina deve giocare a viso aperto e con il bel gioco. Quando la partita si fa più sporca andiamo in difficoltà, dobbiamo cercare di essere sempre propositivi.
Sulla stagione—
Mi auguro che tutti noi sappiamo l'importanza anche di un singolo punto, per fermare le squadre avversarie, è importante. Da quando sono arrivato io e il mese precedente la Fiorentina ha espresso anche un bel gioco. Serve mantenere la fiducia e andare avanti. Siamo delusi, ma che ci possa servire anche di lezione per far scattare la scintilla.
