Goretti: “Porteremo avanti i valori di Commisso. I nuovi danno intensità”

"Un pensiero prima di tutto al nostro Presidente. Porterò e porteremo dentro di noi quello che è stato il suo esempio, la sua carica, energia e i valori che profundeva nella sua quotidianità. Ci tengo a rivolgere un abbraccio alla famiglia. Siamo contenti di avere qui con noi Fabbian ed Harrison, molto simili per quel che riescono a trasmettere in campo, ci aspettiamo questo da loro con la nostra maglia. In bocca al lupo"