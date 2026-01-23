Goretti: “Porteremo avanti i valori di Commisso. I nuovi danno intensità”

Le parole di Roberto Goretti, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi arrivi:
"Un pensiero prima di tutto al nostro Presidente. Porterò e porteremo dentro di noi quello che è stato il suo esempio, la sua carica, energia e i valori che profundeva nella sua quotidianità. Ci tengo a rivolgere un abbraccio alla famiglia. Siamo contenti di avere qui con noi Fabbian ed Harrison, molto simili per quel che riescono a trasmettere in campo, ci aspettiamo questo da loro con la nostra maglia. In bocca al lupo"
