Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Goretti: “Porteremo avanti i valori di Commisso. I nuovi danno intensità”

news viola

Goretti: “Porteremo avanti i valori di Commisso. I nuovi danno intensità”

Goretti: “Porteremo avanti i valori di Commisso. I nuovi danno intensità” - immagine 1
Le parole di Roberto Goretti, dal ricordo di Commisso ai nuovi acquisti viola
Redazione VN

Le parole di Roberto Goretti, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi arrivi:

"Un pensiero prima di tutto al nostro Presidente. Porterò e porteremo dentro di noi quello che è stato il suo esempio, la sua carica, energia e i valori che profundeva nella sua quotidianità. Ci tengo a rivolgere un abbraccio alla famiglia. Siamo contenti di avere qui con noi Fabbian ed Harrison, molto simili per quel che riescono a trasmettere in campo, ci aspettiamo questo da loro con la nostra maglia. In bocca al lupo"

Leggi anche
Fabbian: “Un idolo viola? Jovetic. Domenica non sapevo tutto, sono professionista”
Harrison: “Devo tornare sui livelli di Leeds. Vanoli è simile a Bielsa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA