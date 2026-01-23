Harrison: “Devo tornare sui livelli di Leeds. Vanoli è simile a Bielsa”

Abbiamo seguito le prime parole fiorentine di Jack Harrison nella sua conferenza stampa dal Viola Park

Giornata di presentazioni in casa Fiorentina. Jack Harrison, nuovo acquisto viola, si è presentato in conferenza stampa. Le sue parole:

"Con Bielsa è stata un'esperenza pazzesca, ero giovane e giocavo da poco in Inghilterra. Mi parlava molto, soprattutto sui dettagli, lo rispetto molto, non avevo mai visto una cosa simile. Spero di tornare su quei livelli, e portare quello che ho imparato con lui alla Fiorentina. Pirlo qui è famosissimo, e spero di creare anche io qualcosa di speciale. Il calcio italiano è molto tattico, e spero di portare quello che ho imparato in Premier in Serie A. In Italia sono passati molti giocatori inglesi con successo. Mi piace portare energia e lavorare davanti, ma lavoro sodo anche senza palla, so che qui è importante. Voglio portare la qualità nell'ultimo terzo di campo, e contribuire con assist e gol. Questo è un bellissimo posto dove giocare, è un ottimo club, non vedo l'ora"

Le ambizioni: "Vorrei tornare a giocare al mio meglio, sto lavorando tantissimo. Spero di dimostrare la mia qualità sul campo, sono molto ambizioso, e spero di diventare un titolare subito. Voglio fare del mio meglio. Il calcio cambia, e forse per me essere retrocesso con il Leeds è difficile. Bielsa era molto esigente e dettagliato, ho l'impressione che qui sarà lo stesso, con l'attenzione alla tattica. Devo solo dimostrare la qualità nell'ultimo terzo, dato che non ho segnato molto, sto lavorando molto anche con dei preparatori privati, per tornare ai miei livelli"

L'ambiente: "Io sono sempre pronto, e sono felice di essere qui. Tutti possono vedere il contribut speciale che Commisso ha dato a questa squadra, onorare la sua memoria sarebbe bellissimo. So già che la prossima partita sarà speciale, non vedo l'ora"

Il numero: "non c'è un motivo particolare per il numero 17. Mi hanno detto che è un numero sfortunato, ma spero di renderlo fortunato. La Fiorentina è un grande club, e non si merita questa classifica. Per me è una grandissima opportunità, spero di riportare la Fiorentina dove merita. Non ho paura delle sfide, sono già stato in grandi squadre come Everton e Leeds"

Il passaggio dalla Premier alla A: "Gli esempi di McTominay e Lookman li conosco bene, ci ho giocato contro. Hanno influenzato la mia scelta, so che la Serie A è un campionato esigente. Dopo aver visto questi giocatori ci ho pensato, sono stati dei pionieri in questo senso. Devo lavorare a testa bassa. Ci sono state varie opportunità di lasciare l'Inghilterra, come la Spagna. Vedendo la qualità della Fiorentina la scelta è stata chiara. Qui c'è tutto quello di cui ho bisogno per avere successo. Con Bielsa la parola chiave era intensità, se riesco a portarla in Serie A potremo raggiungere il successo"

Le impressioni su Vanoli: "Ho visto molte qualità simili tra Paolo e Marcelo (Bielsa), hanno tanta intensità. Sto cercando di imoparare l'italiano, ma si fa capire, urla molto. Come tecnico è molto attento, ho già avuto una riunione con lui, dobbiamo migliorare per trasmettere in campo i suoi concetti"