Fabbian: “Un idolo viola? Jovetic. Domenica non sapevo tutto, sono professionista”

Giovanni Fabbian ha parlato per la prima volta da giocatore viola. Abbiamo seguito la sua conferenza stampa

Redazione VN 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 14:07)

Giovanni Fabbian è stato un colpo importante per la Fiorentina in questa sessione di gennaio. L'ex Bologna ha parlato per la prima volta da giocatore viola dal Viola Park.

"Mi ha convinto il progetto, la Fiorentina è una grande squadra con una grande storia, voglio dare tutto per questi colori. Mi aspetto di mettermi a disposizione fin da subito e aiutare la squadra a tornare dove merita. La Fiorentina è un grande club, è un piacere indossare questi colori".

Sul gol di domenica scorsa da avversario: "Penso che la Fiorentina a Bologna abbia giocato molto bene, io non sapevo di tutto questo ma solo che le squadre si stavano parlando. Io ero solo concentrato sul dare il massimo per la squadra per cui giocavo, da professionista".

Sul sostegno dei tifosi: "Credo che l'apporto dei tifosi sia molto importante, noi dobbiamo restituire sul campo quel che riceviamo da loro".

Sul ruolo: "Ho fatto sia la mezzala sia il trequartista, mi piace entrare in area per fare gol. Voglio lavorare con lo staff per diventare ancora più completo".

Su Italiano: "Mi ha augurato il meglio, sono stati anni bellissimi. Credo sia un grande allenatore, ci siamo salutati e poi le nostre strade si sono divise".

Un idolo tra i viola del passato: "Mi ricordo molto Jovetic, quando ero piccolo rimanevo impressionato dalle sue giocate e dai suoi gol, quindi direi lui tra i giocatori che ho visto con questi colori".

Sulla Nazionale: "Credo sia un traguardo a cui si deve ambire, ma la mia testa è qui e penso solo a lavorare con il mister per raggiungere i nostri obiettivi".

Sulla continuità: "Credo sia un aspetto molto importante, ma nessuno te la garantisce. Devo lavorare per ottenerla".

Su Vanoli: "Mi ha chiesto semplicemente di dare il massimo, che è quello che serve in questo momento e quello che mi propongo di fare".

Sull'accento del suo cognome: "Fabbiàn".

Sull'ambiente: "Qui ho trovato un grande gruppo, con voglia di riportare la Fiorentina dove merita. E' strano vederla in fondo, nessuno se lo aspettava ma faremo il massimo, poche parole e tanto lavoro".