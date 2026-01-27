Ndour (conf): “Secondo tempo troppo molli. Posso giocare da regista”

Viola News
Cher Ndour, calciatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta con il Como
Cher Ndour, calciatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta con il Como. Ecco le sue parole:

Abbiamo tenuto bene il campo nel primo tempo, il Como non ha fatto quasi niente. Il secondo tempo siamo entrati molli, il loro palleggio è stato eccezionale e dopo lo svantaggio non abbiamo avuto la reazione giusta. Ci siamo resi conto dove siamo in campionato, stiamo commettendo piccoli errori che in tutte le partite ci stanno penalizzando. A Roma il pareggio all'ultimo, a Bologna una occasione un gol subito. Il mister ci dice sempre di stare concentrarti novanta minuti, non è una questione fisica ma mentale. Ruolo? Il mio esordio l'ho fatto da regista, poi nel mio percorso ho giocato da mezz'ala. Posso ricoprire anche quel ruolo, sono a disposizione di Vanoli.

 

