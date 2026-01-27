Cher Ndour, calciatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta con il Como. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Ndour (conf): “Secondo tempo troppo molli. Posso giocare da regista”
news viola
Ndour (conf): “Secondo tempo troppo molli. Posso giocare da regista”
Cher Ndour, calciatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta con il Como
Abbiamo tenuto bene il campo nel primo tempo, il Como non ha fatto quasi niente. Il secondo tempo siamo entrati molli, il loro palleggio è stato eccezionale e dopo lo svantaggio non abbiamo avuto la reazione giusta. Ci siamo resi conto dove siamo in campionato, stiamo commettendo piccoli errori che in tutte le partite ci stanno penalizzando. A Roma il pareggio all'ultimo, a Bologna una occasione un gol subito. Il mister ci dice sempre di stare concentrarti novanta minuti, non è una questione fisica ma mentale. Ruolo? Il mio esordio l'ho fatto da regista, poi nel mio percorso ho giocato da mezz'ala. Posso ricoprire anche quel ruolo, sono a disposizione di Vanoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA