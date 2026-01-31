Antonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Vittoria meritata, come in altre partite siamo stati poco cattivi sotto rete, poi capita che gli altri rimontano la gara. Son contento dei miei ragazzi, anche se siamo in pochi abbiamo fatto un'ottima prestazione. Faccio questo lavoro per passione, non lo faccio per soldi, e dico queste cose per tutelare questo sport, perché il calcio sta andando verso una direzione che mi piace. Partite spostate all'estero, tantissime gare in pochissimi giorni. Tanti dei miei hanno giocato sempre e tra questi c'è anche Di Lorenzo, infatti guardate com'è finita.
Mercato bloccato
Per di più abbiamo anche il mercato bloccato, è fantastico: abbiamo 240 milioni in cassa, altri club sono indebitati e noi abbiamo il mercato bloccato. Queste sono le regole, le accettiamo ma ogni tanto andrebbe fermarsi invece di pensare alle nuove regole del calcio, il Var, i falli di mano, le partite in Australia o Arabia Saudita. Bisogna tutelare chi è il vero artefice di questo sport, i calciatori: non lo siamo noi fuori, sono loro. E vanno tutelati meglio, sono incazzato
