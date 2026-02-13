Damiani: “Per salvarsi serve lottare. Non colpevolizzo nessuno prima di Paratici”

L'operatore di mercato, Oscar Damiani, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la lotta salvezza della Fiorentina e l'arrivo di Paratici:
Auguro il meglio alla Fiorentina, ce l'ho nel cuore. Da bambino ero tifoso viola, la seguivo per la radio. Io credo nella salvezza, ma se crediamo di salvarci solo perché la Fiorentina è la Fiorentina abbiamo sbagliato tutto. Dobbiamo lottare e la squadra deve iniziare a fare prestazioni importanti. Ha buoni giocatori, ma non riescono ancora ad esprimersi al meglio.
Paratici è un bravissimo direttore, lo apprezzo. Speriamo possa dare il suo contributo perché la Fiorentina ne ha bisogno. Non colpevolizzo nessuno dei suoi predecessori. C'è solo da aspettarsi che Paratici faccia un buon lavoro.
