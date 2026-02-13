Valcareggi non si smentisce: “Gudmundsson si dia al curling. Prenderei Sarri”

Siamo in un momento in cui perfino un pareggio a Como, che in condizioni normali sarebbe un buon risultato, servirebbe a ben poco. Mancherà Gudmundsson che, dal suo arrivo a Firenze, ha già saltato diciotto partite: praticamente metà stagione. A questo punto tanto varrebbe mandarli a giocare a curling, almeno eviterebbero di farsi male. Vanoli? Se Paratici ha già scelto l’allenatore per il prossimo anno allora lo prenda subito, altrimenti cambiare adesso non avrebbe alcun senso. Per me il nome resta sempre lo stesso, Maurizio Sarri. Ogni stagione la Fiorentina cambia guida tecnica e questo comporta dover ripartire ogni volta da zero. Per il prossimo anno serve un allenatore capace di avviare un progetto duraturo, come ha fatto Gasperini all’Atalanta. Solomon? Deve essere sempre in campo, perché quando ha il pallone tra i piedi dà costantemente l’impressione di poter creare qualcosa di pericoloso. Raramente lo perde e, soprattutto, ha la giocata decisiva, il fiuto per il gol e per l’assist