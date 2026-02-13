Ferrara verso Como: “Basta sberle, ora serve un partitone. Vanoli? Va sostenuto”

"La Fiorentina deve provare in tutti i modi a vincere a Como. Loro sono una squadra che ultimamente ci ha dato delle brutte sberle: spero che i viola abbiano imparato qualcosa da quelle sconfitte. Il Como non è il Real Madrid, tutto è possibile nel calcio. Deve essere la società a trasmettere la storia e l'attaccamento ai colori a un gruppo di professionisti; l'orgoglio di appartenere a questo club e a questa città dovrebbe essere trasmesso proprio dalla dirigenza."