Il giornalista, Benedetto Ferrara, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento della Fiorentina in vista della partita contro il Como. Le sue parole:
Ferrara verso Como: “Basta sberle, ora serve un partitone. Vanoli? Va sostenuto”
"La Fiorentina deve provare in tutti i modi a vincere a Como. Loro sono una squadra che ultimamente ci ha dato delle brutte sberle: spero che i viola abbiano imparato qualcosa da quelle sconfitte. Il Como non è il Real Madrid, tutto è possibile nel calcio. Deve essere la società a trasmettere la storia e l'attaccamento ai colori a un gruppo di professionisti; l'orgoglio di appartenere a questo club e a questa città dovrebbe essere trasmesso proprio dalla dirigenza."
La società viola—
"Il calcio è un'azienda particolare, dove i risultati contano di settimana in settimana. In passato la Fiorentina era una squadra con uno stadio difficile per tutti e piena di campioni. Adesso manca tutto ciò, mentre a Como hanno scelto di proporre un calcio divertente. Con la società di Commisso abbiamo visto poco di tutto questo: questo progetto è stato gestito in maniera molto artigianale."
Vanoli?—
"Va sostenuto e bisogna sperare che si riprenda un po'. Posso dire che mi aspetto sempre che qualcuno mi sorprenda: vorrei vedere un partitone della Fiorentina e delle scelte giuste da parte dell'allenatore."
