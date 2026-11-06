Le riflessioni del giornalista di Rai Sport sulla truppa gigliata
VIDEO - Vanoli: "Durante la sosta ho perso mentalmente tre giocatori"
Così Antonello Orlando, giornalista Rai Sport, intervenuto a "30° Minuto" su Italia 7:
La Fiorentina ha giocatori molto tecnici, che possono risolvere la partita in qualsiasi momento, ma occhio però alla Juventus, che nonostante un inizio di stagione molto altalenante nelle ultime due gare ha fatto la voce grossa e vinto da grande squadra. Quella di domenica sera sarà sicuramente una bella partita. Sicuramente i viola devono rivedere qualcosa in difesa, non tanto negli uomini ma negli automatismi di reparto e non solo. Vengono presi troppi gol, serve che Vanoli metta mano al problema. Le sei sconfitte della Fiorentina subite fin qui in campionato vanno comunque analizzate, penso ad esempio a quella rocambolesca di San Sito contro l'Inter, mi auguro che quelle ad esempio contro Frosinone e Torino non pesino sul piazzamento finale in classifica. Mastantuono? Un grande giocatore con un grande difetto, quello di tenere troppo il pallone.
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