L'analisi di Massimo Orlando in vista di Fiorentina-Juventus
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L'ex centrocampista viola, Massimo Orlando, ha parlato a TMW dell'importanza della gara contro la Juventus per la Fiorentina. Queste le sue parole:
La Fiorentina si è levata un grosso peso andando a vincere con il Sassuolo. Così facendo ha recuperato l'autostima e mosso la classifica. Ci sarà un ambiente pazzesco al Franchi, ritorna ad essere una sfida dove anche il pubblico può incidere. Se la Juventus non è messa bene e non arriva con attenzione, rischierà molto a Firenze. Ma in questa città si rischia sempre secondo me: davanti la Fiorentina ha qualità, penso a giocatori come Mastantuono e Njie.
Sul momento della Juventus
Nel complesso credo che i bianconeri siano più forti della Fiorentina, ma il fatto di dover vincere per forza incide. I viola, con il risultato ottenuto a Reggio Emilia possono permettersi anche di pareggiare. Molto dipenderà da come entrerà in campo la Juventus: se vorrà fare la partita o subirla. Se la subisce secondo me rischia molto, perché la Fiorentina è partita male ma ha le potenzialità di fare un campionato completamente diverso.
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