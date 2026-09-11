Le parole di Cher Ndour all'inizio del secondo tempo di Venezia-Fiorentina
VIDEO - L'allenatore del Fenerbahce si dimette. La reazione shock di Brown
Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, ha parlato a Dazn all'inizio del secondo tempo. Le sue parole:
Abbiamo avuto un'ottima reazione, dobbiamo continuare così. Ci stiamo difendendo bene, muovendoci tutti insieme. Ora con la palla serve qualità per andare a fare ancora gol.
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