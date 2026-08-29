Ndour e la gara di oggi. Serve reagire per regalare una grande gioia al tifo viola
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Oggi per la Fiorentina è una giornata speciale. Cher Ndour ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Frosinone:
"Oggi per tutti noi è un giorno ricco di emozioni. Per me è un orgoglio vivere questa giornata indossando questi colori. Ci aspettano 90 minuti complessi, ma abbiamo un compito importante. Abbiamo le capacità di chiudere al meglio questa giornata. Dobbiamo regarire dopo il ko di Roma, e non pensare allo scorso anno. Sarebbe bellissimo segnare, ma è importante il gruppo"
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