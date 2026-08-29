L'intervento del dirigente viola prima della partita che precede la festa per il Centenario

Federico Targetti

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato a Dazn prima del match col Frosinone:

E' un momento molto bello, c'è tanto entusiasmo e ci sono tante persone importanti che hanno voluto esserci a tutti i costi. E' stata una settimana intensa, un gesto ulteriore della famiglia Commisso verso Firenze.

Momento

C'è ancora del lavoro da fare, ci sono stati tanti cambiamenti. Pensiamo di essere sulla strada giusta, occorre un po' di tempo.

Kean

Oggi è il centenario, dedichiamo attenzione alla partita e all'evento, poi entro il 1/9 alle 20 sapremo tutto il resto.
Ferrari

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