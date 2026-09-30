Ospite del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Cesare Natali ha parlato del reparto arretrato della Fiorentina e non solo:

"La pausa per le nazionali lascia sempre qualche strascico. Bisognerà valutare in che condizioni torneranno i calciatori impegnati con le rispettive Selezioni: è chiaro che si tratta di settimane di lavoro preziose che si perdono con i club di appartenenza".

Dragusin?

"È un giocatore acquistato per rappresentare un vero valore aggiunto, un investimento importante legato al suo valore assoluto. Il suo inizio di stagione complicato è figlio anche dei precedenti infortuni fisici. Andare in Nazionale per poi non scendere in campo è sicuramente deleterio per un calciatore con il suo storico medico: forse sarebbe stato molto meglio lasciarlo a Firenze per consentirgli di perfezionare la condizione atletica. Ha un grande bisogno di lavorare e queste tre settimane al Viola Park sarebbero state perfette per Dragusin".

Vanoli

"Su Vanoli la situazione è ben diversa rispetto allo scorso anno. L'anno scorso la situazione sul piano ambientale e mentale era davvero difficile, ma i numeri parlano chiaro. Sicuramente la scelta di cambiare allenatore e partire con un progetto legato a un tecnico giovane, che aveva fatto bene al Sassuolo, sarà stata presa in assoluta buona fede. Tuttavia Vanoli, che magari non ha avuto una grande stampa alle spalle né grandissimi riconoscimenti, ha fatto un super lavoro la passata stagione. Quando un allenatore lavora bene non è mai giusto cambiarlo: avrebbe meritato ampiamente la riconferma fin da subito. Ora riprende una Fiorentina completamente cambiata, ma ha avuto un ottimo impatto: sta dimostrando quello che un allenatore bravo sa fare, valorizzando al meglio la rosa a disposizione".